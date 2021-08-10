Tech Garden и Мангистауская региональная электросетевая компания подписали меморандум

Подписи на документе поставили генеральный директор АКФ «ПИТ» Аскар Сембин и председатель правления акционерного общества Айдар Махамбет.

Стороны договорились о взаимодействии и развитии эффективного взаимовыгодного сотрудничества в рамках осуществления мероприятий по корпоративным инновациям для внедрения элементов Индустрии 4.0 на энергетических объектах АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».

Сегодня предприятие занимает ведущее положение на рынке оказания услуг по передаче и распределению электроэнергии в Мангистауской области. Девяносто процентов электроэнергии, транспортируемой по сетям АО «МРЭК», потребляется крупнейшими нефтедобывающими компаниями региона.