91,11% населения подключено к цифровому телевидению

На сегодняшний день в ряде областей Казахстана уже осуществлено 100% отключение устаревшего телевещания.

На смену устаревшему аналоговому телевидению пришло современное цифровое телевещание.

Сегодня во всем мире активно осуществляется переход на новый стандарт качественного телевидения. Казахстан не остается в стороне, с 2018 года в Республике реализуется проект по поэтапному внедрению цифрового эфирного телевещания с полным отключением аналогового телевидения. На сегодняшний день уже в ряде областей Казахстана осуществлено 100% отключение устаревшего телевещания. Жители Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей и городов Алматы и Шымкент имеют возможность свободного, уверенного приема качественного цифрового телевидения. В рамках четвертого этапа реализации проекта, до 1 декабря текущего года, планируется полное отключение аналогового телевидения в г. Нур-Султан. По сети цифрового эфирного телевещания жителям и гостям столицы доступно 25 телеканалов в цифровом качестве, а именно: «Qazaqstan», «Хабар HD», «Хабар 24», «BALAPAN», «Ел Арна», «Kazakh TV», «ABAI TV», «Первый канал Евразия», «Астана», «Qazsport HD», «МИР», «КТК», «НТК», «Седьмой канал», «31 канал», «СТВ», «Almaty», «TALIM TV», «ATAMEKEN BUSINESS», «Тұран ТВ», «Hit TV», «Gakku Media», «MuzLife», «Той думан» и «Новое телевидение».

В чем же отличие цифрового телевидения от аналогового телевидения, ответ очевиден. Казахстанцы от перехода на цифровое ТВ получают доступ к большему количеству каналов, чем прежде. Помимо этого ЦЭТВ обеспечивает высокое качество изображения и звука. Здесь, в отличие от «аналога», изображение не прерывается, звук не пропадает. Оно точно такое же, как у спутникового или кабельного ТВ, но отличается от них тем, что цифровое эфирное телевещание абсолютно бесплатно.

Чтобы подключиться к нему, необходимо убедиться, что телевизор поддерживает цифровой стандарт вещания DVB-T2, абоненту останется лишь подключить дециметровую антенну. Если телевизоры не поддерживают стандарт DVB-T2, то нужно приобрести приёмник цифрового сигнала.

С целью завершения реализации проекта по переходу на цифровое эфирное телевещание с полным отключением аналогового телевидения планируется построить и модернизировать 827 цифровых радиотелевизионных станций по всей территории Казахстана. На сегодняшний день в эксплуатацию введено 546 радиотелевизионных станций, таким образом, удалось обеспечить гарантированным доступом к цифровому телевидению 91,11% населения.