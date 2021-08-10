Казахстан перейдет на электронные торги сжиженным газом

Реализация сжиженного нефтяного газа (СНГ) полностью перейдет на электронные торги в январе 2022 года.

Реализация сжиженного нефтяного газа (СНГ) полностью перейдет на электронные торги в январе 2022 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики. Для этого Казахстан принял соответствующие поправки в Закон «О газе и газоснабжении».

«В рамках поправок с Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан согласован график, в котором предусмотрен поэтапный переход сжиженного нефтяного газа на ЭТП до конца 2021 года до 80% от общего объема реализации СНГ», — сказал вице-министр энергетики РК Жумабай Карагаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Исключение делается для промышленных потребителей, использующих его в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные установки.

По состоянию на июль текущего года 50% объемов СНГ реализуется через товарные биржи.

Кроме этого, для снижения административных барьеров для бизнеса, с 1 января 2022 года предполагается отмена института аккредитации газосетевых организаций.

По словам Карагаева, переход на электронные торги повысит инвестиционную привлекательность отрасли и сформирует экономически обоснованное ценообразование на СНГ, что позволит модернизировать заводы производителей. Предполагается, что продажа на бирже обеспечит прозрачность сделок на рынке и исключит теневой экспорт сжиженного газа.