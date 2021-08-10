Что фиксирует «СЕРГЕК»?

Все нарушения обрабатываются полицейскими и перед отправкой подписываются ЭЦП сотрудника.

Интеллектуальная система видеоконтроля фиксирует неправильное перестроение перед перекрёстком, заезд на стоп-линию и проезд по автобусной полосе. Также камеры «Сергек» выявляют превышение скоростного режима, проезд транспортных средств на красный сигнал светофора и остановку в неположенном месте.

«Все нарушения обрабатываются полицейскими и перед отправкой подписываются ЭЦП сотрудника. Далее предписания о нарушениях приходят владельцам транспортных средств двумя способами: СМС и почтой. После получения уведомления о штрафе, нарушитель может оплатить половину суммы в течении 7 дней после уведомления. В случае неоплаты в добровольном порядке, по истечении 30 дней с момента получения уведомления, материал отправляется на принудительное взыскание согласно статьи 894 КРКоАП.

Ознакомиться с протоколом нарушения и предписанием можно на Egov.Kz и Qamqor.gov.kz. Штрафы можно оплатить любым удобным способом: например, онлайн на портале электронного правительства, в рассчетно-кассовых отделениях банков, через мобильные приложения (Kaspi.kz, HalykBank, Kassa24, Handypay, Homebank, Казпочта, Колёса). Все денежные средства за нарушения попадают в бюджет города», — сообщил начальник Управления административной полиции полковник полиции Нурлан Аманбек.

Департамент полиции города Алматы призывает всех владельцев транспортных средств соблюдать правила дорожного движения.