Возможности спутниковых технологий продемонстрировали в Туркменистане

Глава департамента цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявил, что казахские и туркменские бизнесмены подписали важные договоры.

Глава департамента цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Бекболат Молдабеков заявил, что казахские и туркменские бизнесмены в рамках Экономфорума стран Центральной Азии в городе Туркменбаши подписали важные договоры. Об этом 9 августа 2021 года сообщило сетевое издание CentralAsia.news.

— Поездка казахской делегации в Туркменистан была продуктивной, а переговоры прошли не зря. Наши предприниматели и чиновники остались довольны, — подчеркнул Молдабеков.

По его словам, общая сумма подписанных договоров достигла около 20 млн долларов. Чиновник также положительно отозвался о выставке национальной продукции стран Центральной Азии, прошедшей в Международном морском порту Туркменбаши, где он являлся одним из представителей стенда республики.

— Экспозиция была организована на высшем уровне. В рамках мероприятия мы показали гостям наши казахстанские спутники, телевизоры и планшеты, — сказал сотрудник МЦРИАП.

Он добавил, что представители Казахстана продемонстрировали своим коллегам из Туркменистана возможности спутниковых технологий и программного обеспечения.