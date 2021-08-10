LinkedIn пришла официально в Узбекистан

Cоциальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn встала на налоговый учет в Узбекистане.

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn встала на налоговый учет в Узбекистане, следует из данных Государственного налогового комитета РУз.

То, что компания встала на налоговый учет в Узбекистане, означает, что при оплате услуг сервиса теперь надо еще учитывать НДС в размере 15%. С начала 2020 года иностранные юридические лица, осуществляющие реализацию услуг и товаров в электронной форме, местом реализации которых является Узбекистан, признаются налогоплательщиками в части таких услуг, оказываемых физическим лицам.

Налоговый комитет создал НДС-офис, который позволяет иностранным интернет-компаниям, работающим в Узбекистане, встать на учет и начать платить налоги. LinkedIn была создана в 2002 году. В июне 2016 года сайт был приобретён компанией Microsoft за $26,2 млрд.

Ранее через специальный НДС-офис в Узбекистане в качестве налогоплательщиков добровольно зарегистрировались несколько иностранных компаний, оказывающих интернет-услуги. Помимо «дочек» Google и Facebook, это Netflix, Apple Distribution, Xsolla, Activision Blizzard и Сleverbridge и другие.