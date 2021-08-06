Электронные счета-фактуры можно выписывать через мобильное приложение

Для этого потребуется ЭЦП.

В Казахстане можно выписывать электронные счета-фактуры через мобильное приложение. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области. Функционал по выписке ЭСФ и оформлению СНТ реализован и на сайте ИС ЭСФ и в мобильном приложении. Работа в них осуществляется с использованием ЭЦП Национального удостоверяющего центра.

«Выписку электронных счетов-фактур, оформление и подтверждение сопроводительных накладных на товары (СНТ) возможно осуществлять с помощью бесплатного мобильного приложения. Приложение „ИС ЭСФ“ доступно в Play Market и App Store», — говорится в сообщении ведомства.

Для работы в ИС ЭСФ можно использовать инструкции, размещенные на интернет-ресурсе КГД МФ РК в разделе «ИС ЭСФ», в котором описана пошаговая работа с функционалом. По техническим вопросам, возникающим при работе в ИС ЭСФ обращения с приложением скриншотов следует направлять в службу поддержки ИС ЭСФ на электронный адрес esfsd@mgd.kz.