В ЕАЭС утвердили документы для пилотного проекта в сегменте внешней электронной торговли

Предусматривается дополнительная категория товаров, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации, что позволит ускорить доставку физическим лицам.

Коллегия Евразийской экономической комиссии 3 августа утвердила пакет документов, которые позволят реализовать в странах Евразийского экономического союза пилотный проект в области внешней электронной торговли товарами с интернет-площадок. Принятые документы определяют особенности заполнения упрощенной таможенной декларации — декларации на товары для экспресс-грузов и заявления о выпуске товаров до подачи декларации. Также подготовлены изменения в правила заполнения реквизитов структур электронных таможенных документов.

Кроме того, предусматривается дополнительная категория товаров, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации, что позволит ускорить выпуск и доставку конечным потребителям — физическим лицам, оформившим онлайн-заказы на международных интернет-площадках.

«Подготовленный пакет документов будет действовать на период проведения пилотного проекта и позволит апробировать выбранную технологию совершения таможенных операций и правильно закрепить ее в праве Союза, — отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов. — Параллельно будет продолжена работа над Протоколом о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС, который юридически закрепит понятие товаров электронной торговли и деятельность оператора электронной торговли, а также установит новый вид таможенной декларации — декларации на товары электронной торговли».

В соответствии с распоряжением совета комиссии от 05.04.2021 г. № 7 «Об отдельных вопросах проведения в государствах-членах Евразийского экономического союза пилотного проекта (эксперимента) в области внешней электронной торговли» работа по пилотному проекту будет проводиться в период с 01.07.2021 по 31.12.2022 г. При этом его фактическое применение начнется с ноября 2021.