Минфин Монголии начал выдавать шесть типов лицензий в электронном виде

В рамках реализации Национальной программы электронного правительства Министерство финансов начало выдачу соответствующих специальных лицензий в электронной форме.

В настоящее время министерство и его дочерние организации выдают 12 видов специальных лицензий, один вид разрешения, три типа лицензий, передает CentralAsia.

Министерство финансов выдает следующие шесть типов специальных лицензий и один вид разрешения:

— лицензия на деятельность таможенных брокеров;

— лицензия на лотерею;

— лицензия на ценные бумаги;

— лицензия на право проведения аудиторской деятельности;

— лицензия на оценку недвижимости;

— лицензия на оказание консультационных услуг в качестве специализированного налогового консультанта, а также разрешение на получение квалифицированного налогового консультанта.

Ранее вышеупомянутые разрешения выдавались государственными органами в соответствии с Законом о лицензировании деятельности юридических лиц. Поскольку лицензии действительны в течение трех лет, лицензии, выдаваемые министерством финансов и его дочерними организациями, в будущем будут выдаваться только в электронной форме.