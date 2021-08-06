Минфин Монголии начал выдавать шесть типов лицензий в электронном виде
В рамках реализации Национальной программы электронного правительства Министерство финансов начало выдачу соответствующих специальных лицензий в электронной форме.
В настоящее время министерство и его дочерние организации выдают 12 видов специальных лицензий, один вид разрешения, три типа лицензий, передает CentralAsia.
Министерство финансов выдает следующие шесть типов специальных лицензий и один вид разрешения:
— лицензия на деятельность таможенных брокеров;
— лицензия на лотерею;
— лицензия на ценные бумаги;
— лицензия на право проведения аудиторской деятельности;
— лицензия на оценку недвижимости;
— лицензия на оказание консультационных услуг в качестве специализированного налогового консультанта, а также разрешение на получение квалифицированного налогового консультанта.
Ранее вышеупомянутые разрешения выдавались государственными органами в соответствии с Законом о лицензировании деятельности юридических лиц. Поскольку лицензии действительны в течение трех лет, лицензии, выдаваемые министерством финансов и его дочерними организациями, в будущем будут выдаваться только в электронной форме.