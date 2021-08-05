В спеццонах произошел технический сбой

Казахстанцы не могут зарегистрировать новые автомобили.

5 августа был зафиксирован сбой в информационной системе таможни. По этой причине в спеццонах временно приостановлена регистрация новых автомобилей — при постановке на учет операторы не могут зарегистрировать новое транспортное средства. Как пояснили в Правительстве для граждан, отказ от госоргана приходит из-за сбоя базы данных таможни.

«Из-за сбоя недоступна услуга по постановке на учет новых транспортных средств. Это касается именно автомобилей, которые граждане приобретают непосредственно с автосалонов. Ответственным органом ведется работа по восстановлению информационной системы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказал Бахтияр Мухаметкалиев, управляющий директор по сервису Госкорпорации «Правительство для граждан».

О восстановлении системы и возобновлении приема клиентов по услуге регистрации новых авто будет сообщено дополнительно.