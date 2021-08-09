realme установил рекорд по скорости продаж 100 миллионов мобильных телефонов во всем мире

Компания является седьмым по величине брендом смартфонов с присутствием на 61 рынке по всему миру.

— realme потребовалось менее трех лет, чтобы достичь такого результата с момента его создания в августе 2018 года.

— realme также возглавил глобальный рынок смартфонов во втором квартале с годовым приростом 149%.

realme, глобальная компания в области потребительских технологий, объявила о достижении рубежа в 100 миллионов проданных по всему миру смартфонов. По данным консалтинговой компании Strategy Analytics, realme стал самым быстрым глобальным брендом смартфонов, достигшим этой вехи менее чем за три года, благодаря высокой производительности в период экономических проблем 2020 и 2021 годов, связанных с Covid-19.

По данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC), realme также стал самым быстрорастущим крупным брендом смартфонов в мире во втором квартале 2021 года с годовым темпом роста 149%.

Это достижение еще раз подтвердило продажи и бизнес-стратегии realme по всему миру. realme, основанный только в 2018 году, в настоящее время является седьмым по величине брендом смартфонов с присутствием на 61 рынке по всему миру. Компания входит в топ-5 производителей смартфонов на 13 рынках, включая Филиппины, Индию и Россию. Эта 100-миллионная веха продолжает череду впечатляющего глобального подъема realme.

Ранее realme был одним из первых брендов, кто представил технологию зарядки UltraDart мощностью 125 Вт. Смартфон realme стал одним из первых, оснащенных процессором Qualcomm Snapdragon 888. Также компания одной из первых выпустила смартфон с камерой 64 Мп и смартфон с модулем 5G стоимостью менее 200 долларов.

По словам генерального директора realme Ская Ли, ориентация на молодежь и молодых специалистов помогла realme обойти многие известные бренды: «Молодые люди, наши потребители и сотрудники, научили нас смело шагать в будущее и быть законодателями моды, давая нам смелость разрушить прочно укоренившуюся отрасль. Последние три года действительно были посвящены духу предпринимательства и необузданному росту для realme. Благодаря огромной поддержке со стороны наших молодых пользователей мы смогли достичь цели по поставке 100 миллионов смартфонов и значительно продвинулись на рынке смартфонов. Мы продолжим предлагать молодым потребителям во всем мире продукты с превосходными характеристиками и модным дизайном по доступным ценам».

Ли также отметил, что следующая цель realme — достичь двойного показателя к концу 2022 года и выполнение того же этапа в 2023 календарном году. Для достижения этой цели realme рассчитывает на комплексную стратегию разработки продуктов, которая позволит расширить предложения двумя способами. С недавним запуском своих флагманских устройств серии GT realme готов конкурировать в сегментах среднего и высокого уровня на зрелых рынках, таких как Западная Европа и Китай.

Компания также развивает видение построения полноценной экосистемы AIoT (умных акссессуаров) для пользователей в течение следующих пяти лет. С этой целью realme представила стратегию «1+5+T», где 1 — мобильный телефон, 5 —наушники, носимые устройства True Wireless Stereo, телевизоры, планшеты, ноутбуки, а T — бренд realme AIoT TechLife. Компания верит в свою способность вести пользователей к технологически усовершенствованному образу жизни, одновременно доступному и экологичному. Обладая смелым видением и смелостью покорять мир, realme готова разрушить барьеры в конкурентной среде.

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