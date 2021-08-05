Лучшие IT-стартапы получат до 20 миллионов тенге от Astana Hub

В программе Seed Money могут принять участие проекты из Казахстана, СНГ и со всего мира.

Для стартапов из Казахстана, СНГ и всего мира, которые создают конкурентоспособный ИТ-продукт, появилась возможность получить финансирование до 20 миллионов тенге от международного технопарка Astana Hub. Объявлен старт приема заявок на Seed Money — уникальную программу финансирования ИТ-стартапов на разных стадиях развития.

Комиссия из числа независимых экспертов — ключевых представителей ИТ-рынка — отберет 35 лучших проектов на разных стадиях: MVP, product/market fit, scale. Победители программы получат средства на развитие (до 20 млн тенге), налоговые льготы Astana Hub, доступ к бизнес-программе нового формата «Techpreneurs», PR-сопровождение в медиа-каналах Astana Hub.

Претендовать на финансирование может любой технологический и инновационный проект, который занимается разработкой новых продуктов в сфере IT и соответствует перечню приоритетных видов деятельности. В зависимости от стадии ИТ-стартапа, к претендентам предъявляются следующие критерии:

— Стартапы на начальной стадии развития — MVP — с командой из трех человек, имеющимся прототипом, а также базой первых пользователей могут привлечь до 5 млн тенге.

— Стартапы на средней стадии — Product/Market Fit — с командой из семи человек, базой клиентов/пользователей и регулярными продажами могут претендовать на финансирование до 10 млн тенге.

— Стартапы на продвинутой стадии — Scale — с положительной unit-экономикой, финансовыми расчетами и маркетинговым планом могут привлечь до 20 млн тенге.

Прием заявок стартует 2 августа, а срок окончания устанавливается в зависимости от стадии развития:

— MVP: по 18 сентября

— Product/Market Fit: по 4 сентября

— Scale: по 21 августа.