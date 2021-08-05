Стартовал обучающий онлайн курс «Развитие цифровых компетенций педагогов»

Проект потенциально охватит порядка 500 тысяч человек.

Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», как крупнейшая в Казахстане организация по поствузовскому обучению педагогов, разработал обучающий онлайн курс «Развитие цифровых компетенций педагогов». Он рассчитан не только на действующих учителей, но и будущих. Председатель правления организации Асель Мухаметжанова, выступая на брифинге в СЦК, пригласила к обучению также студентов вузов и колледжей педагогических специальностей, чтобы они могли уверенно войти в цифровую среду обучения с первого дня работы в школе.

«Проект масштабный, беспрецедентный, он потенциально охватит около 500 тысяч человек. Не случайно обучение проводится перед началом учебного года. Исследования последних двух лет и мониторинг компетенций педагогов во время пандемии показали, что, несмотря на огромный энтузиазм и самоотверженность педагогов, есть необходимость помочь им в профессиональном развитии именно по ИКТ компетенциям. 73% педагогов признают ценность ИКТ ресурсов и инструментов для обучения учащихся, а 66% педагогов считают, что ИКТ играют важную роль в профессиональном развитии учителей. Прежде, чем разработать этот курс, мы изучили данные мониторинга, который был проведен в ноябре 2020 года. Охват опроса составил более 300 тысяч педагогов из 7000 школ республики. Это были сельские и городские педагоги. По результатам выяснилось, что на селе каждый четвертый учитель нуждается в повышении уровня своих компетенций, в городе — каждый пятый», — сообщила спикер.

Программа состоит из четырех модулей, они включают более 30 видеоматериалов, тестов, интерактивных заданий, 40 лекций и презентаций. Авторы курса построили программу так, чтобы по окончании учителя могли проектировать урок, выбирали его формы, методы и содержание, оценивание на основе ИКТ.