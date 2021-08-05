В общественном транспорте Бишкека теперь можно платить бесконтактно

Это поможет транспортным операторам оптимизировать процессы перевозки и обслуживания пассажиров.

Компания Visa совместно с партнерами Кыргызкоммерцбанком и O-City, известной в Бишкеке под брендом «Тулпар», объявили о запуске в Кыргызстане первого проекта по бесконтактной оплате проезда в общественном транспорте. Во всем муниципальном транспорте Бишкека пассажирам предоставляется возможность оплаты бесконтактно картой Visa любого банка Кыргызстана, передает «Кабар».

Как сообщили в пресс-службе Visa в странах Центральной Азии, такой способ оплаты экономит время пассажиров при расчете наличными, а также помогает транспортным операторам оптимизировать процессы перевозки и обслуживания пассажиров. Для оплаты достаточно поднести бесконтактную карту к валидатору, отмеченному символом приема бесконтактных платежей.

«Внедрение бесконтактных платежей в общественном транспорте Бишкека позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру города и сделает поездки более комфортными для пассажиров», — говорится в сообщении.