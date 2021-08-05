Kingston FURY объявляет о начале продаж на рынке Казахстана

На выбор любителям игр представлено несколько вариантов высокопроизводительной памяти.

Kingston FURY, мировой лидер в области производства памяти и технологических решений в игровой сфере, объявляет о начале продаж в Казахстане. Теперь геймеры смогут обновить системы своих ПК до необходимого уровня с помощью модулей DDR4 с RGB-подсветкой, DDR4 без RGB и DDR3.

На выбор любителям игр представлено несколько вариантов высокопроизводительной памяти.

Kingston FURY Renegade DDR4 RGB позволяет повысить частоту смены кадров, обеспечить плавную трансляцию потоков и редактировать при необходимости записанное в игре видео. Скорость до 4600 МГц в этой модели сочетается с минимальной задержкой CL15-CL19. В динамической RGB-подсветке используется запатентованная технология Kingston FURY Infrared Sync Technology, которая гарантирует плавность и синхронизацию эффектов.

Модули Kingston FURY Renegade DDR4, выполненные в черном цвете, с достаточно агрессивной формой радиаторов, обеспечивают частоту до 5333 МГц в сочетании с минимальной задержкой. Обе модели получили сертификацию Intel и оптимизированы для новейших чипсетов. Емкость памяти одного модуля доступна от 8 до 32 Гб, а для комплектов из 2, 4 и 8 модулей — до 256 Гб.

Kingston FURY Beast DDR4 RGB и Kingston FURY Beast DDR4 доступны тем, кто хочет недорого обновить ПК и выбрать впечатляющие плавные эффекты подсветки. Также они обеспечивают мощное повышение производительности в играх, редактировании видео и рендеринге с частотой до 3733 МГц. Память доступна в виде одного модуля емкостью от 8 до 32 Гб и в комплектах от 16 до 128 Гб.

Для ноутбука или компьютера малого форм-фактора подойдет Kingston FURY Impact SODIMM. Она минимизирует задержки. Kingston FURY Impact DDR4 оснащена поддержкой Intel XMP и AMD Ryzen и доступна в емкости до 64 Гб. Заявленной частоты в 3200 МГц позволяет достичь автоматический разгон.

«Мы рады продолжить выпуск высокопроизводительной памяти и сохранить уровень обслуживания клиентов, которого энтузиасты сборки ПК и любители компьютерных игр привыкли ожидать от нас, но теперь уже под брендом Kingston FURY. Независимо от того, планируете ли вы простое и экономичное обновление ПК или готовы максимально использовать возможности вашей системы для невероятного игрового опыта, у Kingston FURY найдется продукт для вас», — говорит Кристи Эрнт (Kristy Ernt), бизнес-менеджер направления DRAM в Kingston.

Линейка DRAM Kingston FURY предлагает лучшее: исключительную производительность и максимальное спокойствие благодаря 100-процентным заводским испытаниям на высокой скорости, а также пожизненной гарантии и более чем 30-летнему опыту производителя.

Более подробную информацию о технических характеристиках и особенностях высокопроизводительной памяти Kingston FURY можно найти на сайте Kingston.com.