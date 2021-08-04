QazTrade открывает новые возможности для товаропроизводителей РК на платформе Alibaba

Используя возможности маркетплейса, казахстанские поставщики наращивают экспорт своих товаров по всему миру.

3 августа генеральный директор АО «QazTrade» А. Аскарулы и генеральный менеджер GGS Alibaba.com Женг Хан подписали меморандум о взаимопонимании в присутствии вице-министра торговли и интеграции РК Торебаева К. К. и генерального консула РК в Шанхае Рахимова Р. К.

Alibaba.com — лидирующая международная В2В площадка для оптовых закупок, которая обслуживает более 160 миллионов покупателей и поставщиков в 190 странах мира. С помощью Alibaba.com предприниматели могут поставлять свои товары компаниям более чем в 200 странах мира. В рамках подписанного меморандума стороны планируют взаимодействовать в продвижении экспорта казахстанских компаний среди пользователей Alibaba.com, оказывать содействие компаниям в их функционировании на платформе, организовывать ежемесячные тренинги, содействовать цифровой трансформации казахстанских поставщиков товаров.

«За прошедшие два года у нас уже сформировалось продуктивное сотрудничество. Благодаря программе 100 казахстанских компаний получили возможность дистанционно предлагать свой товар покупателям со всего мира. Сумма совокупных продаж уже составила порядка 45 миллионов долларов. Это пищевая продукция, текстиль, мед и многое другое», — отметил вице-министр Торебаев.

В 2019–2020 году с аккаунтом «Золотой поставщик» на площадку было выведено 100 отечественных предприятий обрабатывающей промышленности. Статус «Золотой поставщик» — это особый премиальный статус, дающий поставщикам возможность комплексного продвижения внутри маркетплейса, а это, в свою очередь, приводит к увеличению охвата аудитории, повышению вовлеченности покупателей и к быстрому возврату вложенных в продвижение средств.

«В пандемический и постпандемический периоды цифровые площадки стали самым доступным, малозатратным и быстрым инструментом, позволяющим осуществлять продажи по всему миру. Масштабы с каждым годом будут только расти. В этой связи сотрудничество с одной из крупных международных торговых платформ для казахстанских поставщиков весьма важно в вопросе повышения узнаваемости их продукции среди пользователей платформы», — прокомментировал генеральный директор АО «QazTrade».

Используя возможности маркетплейса, казахстанские поставщики наращивают экспорт своих товаров по всему миру. В настоящее время на торговой площадке размещено более четырех тысяч казахстанских товаров: макаронные изделия, мука, мед, кондитерские изделия, мясо, напитки, растительные масла, мебель, одежда, товары для детей и многое другое.