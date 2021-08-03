В Алматинском отделении КТЖ внедряют систему управления поездами

Она должна повысить безопасность движения поездов.

На участке Жетыген-Алтынколь Алматинского отделения дороги внедряется система интервального регулирования движением поездов на основе радиоканала стандарта TETRA. В данный момент ведется подготовка к третьему этапу испытаний. «Умная» система установлена на 12 локомотивах Алматинского эксплуатационного локомотивного депо. Работу системы проинспектировал в ходе тестовой поездки заместитель генерального директора ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» Канат Кобесов.

«Бортовая система предназначена для обеспечения безопасного ведения поезда по графику на участках с интенсивным движением поездов и высокой пропускной способностью. Применение системы позволяет практически полностью отказаться от прокладки дорогостоящих сигнально-блокировочных кабелей и линий связи, установки светофоров и оборудования рельсовых цепей. Это позволит сэкономить значительные средства на инвестициях в транспортную инфраструктуру. Более того, нововведение архиважное в вопросах улучшения обмена поездов между РК и КНР», — отметил Канат Кобесов.

Использование системы интервального регулирования значительно увеличивает безопасность движения поездов. Система стала своего рода электронным помощником машиниста. В его кабине она отображает сигнальные показания и скоростные ограничения: максимально допустимую, текущую разрешенную с точностью до 1 км/ч и фактическую скорости поезда. Система подскажет, если машинист не отреагирует на ситуацию или превысит скорость — проследует сигнал светофора с запрещающим показанием. Все события поездки, в том числе информация о нештатных ситуациях, сохраняются на регистраторе. Информация по радиоканалу поступает из локомотива на стационарное оборудование в отделение дороги. По этой информации можно определить местоположение поезда и параметры движения.