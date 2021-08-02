МЦРИАП РК объявляет конкурс на управляющую компанию Венчурного фонда раннего финансирования

Планируется привлечь частных инвесторов.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в рамках реализации проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» объявляет конкурс на управляющую компанию Венчурного фонда раннего финансирования.

Целью проекта являются:

— создание венчурного фонда раннего финансирования;

— привлечение частных инвесторов;

— инвестирование в инновационные компании с казахстанским участием на предпосевной и посевной стадиях;

— получение высокой доходности инвестированного капитала для инвесторов Фонда.

Более подробная информация изложена в конкурсной документации на участие и в техническом задании к ней на сайте проекта.

Прием заявок начинается c 9 часов 00 минут 30 июля 2021 года и заканчивается 30 августа 2021 года в 18 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан. Заявки, не соответствующие правилам участия, подлежат отклонению и не будут приняты для рассмотрения. Заявки от потенциальных управляющих компаний принимаются на электронный почтовый адрес esvcf@fpip.kz, с одновременным дублированием на электронный адрес venturefund@zerde.gov.kz.