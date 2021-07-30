Как зарегистрироваться в Ashyq: новый алгоритм от минздрава

Главный санитарный врач Казахстана 29 июля отменил предыдущие постановления о подключении бизнесменов к «Ашыку» и написал новую инструкцию.

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов постановил считать утратившими силу свои предыдущие постановления от 3 июня 2021 года «О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства» и от 11 июня — поправки к нему. Заявки в проект Ashyq для новых участников подаются через сайт InfoKazakhstan.kz и другие платформенные решения, интегрированные с InfoKazakhstan — это осталось неизменным. Однако теперь бизнесу предлагают новый алгоритм для подключения к Ashyq, передает Sputnik.

Для подачи заявки через сайт InfoKazakhstan.kz необходимо:

— зайти на главную страницу с помощью электронной цифровой подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя и заполнить данные пользователя;

— после авторизации автоматически откроется вкладка «Мои заявки», в которой необходимо нажать на кнопку «Подача новой заявки»;

— предприниматель заполняет форму заявки и отправляет запрос на получение QR. Перед получением QR необходимо скачать «Базу знаний» (инфографика для размещения на входе, постановления Главного санитарного врача, ответы на часто задаваемые вопросы по проекту Ashyq и т. д.) и ознакомиться с материалами;

— субъект (объект) подтверждает наличие разрешительных документов и соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. QR-код выдается только при наличии у субъекта одного из следующих разрешительных документов: разрешение/уведомление на открытие (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости); акт соответствия санитарным нормам по возобновлению деятельности. Порядок получения Акта соответствия доступен в личном кабинете пользователя;

— одновременно с получением QR-кода субъект бизнеса получит уведомление о том, относится ли он к участникам проекта Ashyq (работает со льготами согласно Приложения 4 к настоящему постановлению) или к добровольным участникам.

После получения QR-кода у пользователя в личном кабинете появляется инструкция на получение «Режима охранника» (программы, позволяющей проверять статус посетителя по ИИН или удостоверяющему документу). Участник проекта Ashyq работает 1 неделю в тестовом режиме, после чего информация передается в акиматы и в течение одного дня размещается на их сайте. Информация о добровольных участниках проекта также размещается на сайте акиматов.