Узбекистан присоединился к приложению «Путешествую без Covid-19»

Для въезжающих с территории Узбекистана в Россию использование приложения станет обязательным с 1 сентября.

Лаборатории Узбекистана присоединились к приложению «Путешествую без Covid-19», сообщила пресс-служба разработчика сервиса — Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития. Сегодня сдать ПЦР-тест можно уже в 87 пунктах забора биоматериала. С полным перечнем ближайших пунктов пользователи могут ознакомиться в приложении, передает CentralAsia.

Для въезжающих с территории Узбекистана в Россию использование приложения «Путешествую без Covid-19» станет обязательным с 1 сентября 2021 года. Соответствующее положение содержится в обновленном варианте распоряжения правительства России от 16 марта 2020 года № 635-р. С этой же даты приложение должны будут использовать прибывающие из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.

Приложение «Путешествую без Covid-19» разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. Его основная задача — обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Цифровое решение снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне. При этом уникальность архитектуры приложения такова, что при трансграничном информационном обмене не происходит передача персональных данных граждан. Все сведения остаются только на национальном уровне, где проводилось тестирование.