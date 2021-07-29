В аэропорту Актобе в пилотном режиме запущен сервис цифровых документов

Пассажиры смогут путешествовать с использованием цифрового удостоверения личности.

В целях исполнения поручения Главы государства по цифровизации процессов предоставления удостоверений личности Комитетом гражданской авиации совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Авиационная администрация Казахстана», авиакомпаниями и аэропортами, АО «НИТ» и другими заинтересованными органами и организациями ведется работа по возможности использования цифровых документов на воздушном транспорте. В настоящее время сервис цифровых документов в пилотном режиме запущен в аэропортах гг. Нур-Султан и Алматы. С 28 июля 2021 года проект запускается в аэропорту г. Актобе.

Пассажиры, вылетающие регулярными рейсами между вышеуказанными тремя городами, для подтверждения личных данных могут предъявить электронное удостоверение личности через мобильное приложение eGov mobile. Пассажиры, использующие сервис цифровых документов, при регистрации на рейс на стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра смогут показать QR-код, который генерируется приложением eGov mobile. В связи с тем, что сервис цифровых документов в аэропортах в настоящее время запускается в пилотном режиме, пассажирам, которые планируют его использовать, рекомендуется иметь при себе оригинал удостоверения личности.