Перспективы ритейла и электронной коммерции обсудили с представителями Португалии

Португалия рассматривает Казахстан как важного и надежного партнера в стратегически перспективном регионе.

АО «QazTrade» провел встречу с руководством Агентства по торговле и инвестициям Португалии (AICEP). Так, в рамках рабочей поездки Президент AICEP г-н Луиш Филипе де Каштру Энрикеш встретился с генеральным директором АО «QazTrade» Азаматом Аскарулы. Во встрече также приняли участие временный поверенный в делах Португальской Республики в РК Аделину Вийейра да Кунья да Силва и советник председателя AICEP Луиш Мария Пинту де Мешкита Ребелу де Соуза.

Агентство по инвестициям и внешней торговле Португалии, созданное в 2007 г., является государственной организацией. Его основная цель — содействие продвижению экспорта португальских товаров, выходу национальных компаний на внешние рынки и привлечение иностранных инвестиций. AICEP осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Португалии. Имеет за рубежом 53 представительства.

Перспективы развития экспорта отечественных товаров в Португалию, развитие ритейла https://profit.kz/tags/itvretaile/ и электронной коммерции https://profit.kz/tags/ecommerce/ обсуждались в ходе визита руководства AICEP. Глава QazTrade пригласил крупнейшую сеть дисконтных магазинов в Польше — Biedronka (дочерняя организация португальской компании Jerónimo Martins) к совместной работе. Это, в свою очередь, поможет внедрить высокие европейские стандарты и тем самым повысить объемы экспорта отечественных товаропроизводителей на новые рынки. Jerónimo Martins SGPS, S.A. — португальская компания, которая занимается производством и дистрибуцией товаров повседневного спроса. Ценные бумаги компании торгуются на бирже Euronext Lisbon и включены в фондовый индекс PSI-20.

Кроме того, Аскарулы отметил высокий транзитный потенциал Казахстана и готовность в содействии португальским компаниям в развитии экспорта в страны Центральной и Восточной Азии. Португалия рассматривает Казахстан как важного и надежного партнера в стратегически перспективном регионе. Президентом португальского Агентства была отмечена необходимость дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия между двумя странами и укрепления институционального сотрудничества между QazTrade и AICEP.