В Казахстане оцифруют документы торговых сделок

ШОС планирует внедрить Автоматизированную интегрированную систему расчетов в трансграничной торговле во всех странах-членах.

С середины 2020 года Министерством торговли и интеграции РК совместно с другими заинтересованными государственными органами и организациями ведется работа по содействию в реализации представителями компании Crossborderxp Ltd (Ирландия) новой системы под названием Автоматизированная интегрированная система расчетов в трансграничной торговле (АТТИС). Эта система по итогам внедрения в эксплуатацию предлагает более быстрое, менее дорогое и бесшовное решение, чем неэффективная бумажная работа.

Казахстан является первой страной, которая приняла АТТИС и, следовательно, становится лидером в регионе по повышению эффективности и скорости вдоль маршрута «Один пояс — один путь». АТТИС был принят к испытанию в Китае Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), членом которой является Казахстан. ШОС планирует внедрить АТТИС во всех странах-членах, в том числе во всех соседних с Казахстаном странах. Ожидается, что при использовании одной общей электронной системы все пользователи получат значительные преимущества в международной торговле.

Платформа АТТИС позволяет представлять всю документацию для торговых сделок в электронном виде. Единый электронный ввод будет автоматически распространяться во все государственные учреждения, что исключит необходимость заполнения документов в нескольких разных местах, как это требуется в настоящее время. Дополнительным преимуществом во время пандемии Covid-19 является сокращение поездок и физического взаимодействия. Наряду с этим АТТИС обеспечивает соблюдение требований по выявлению мошеннических операций с денежными средствами среди контрагентов, регистрирующихся на платформе АТТИС. Для этого будет применяться ресурс Comply Advantage — сферой действия этой компании является противодействие финансовым преступлениям в мире с помощью инструмента поиска информации о потенциальных партнерах. Это позволит компаниям быть уверенными в том, что их торговый партнер признан законной компанией, и нет опасности в том, что деньги будут арестованы властями при прохождении через банковскую систему. Кроме того, АТТИС предлагает возможность расчетов в валюте через свою клиринговую палату в Ирландии, где торговые сделки могут быть заключены с использованием евро.

Внедрение АТТИС в Казахстане позволит преодолеть многие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются компании в торговле. Предоставление возможности представлять документацию в электронном виде ускорит торговый поток, устранит угрозу задержки товаров при пересечении границ и обеспечит защиту от колебаний валютных курсов.