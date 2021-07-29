В Узбекистане запустят новую версию Единой информационной системы идентификации пользователей

Новая платформа позволит провести удаленную идентификацию и подтвердить лицо, пользующееся госуслугой.

До 1 ноября текущего года в Узбекистане будет запущена новая версия Единой информационной системы идентификации пользователей (OneID) и разработано мобильное приложение. Это нововведение предусмотрено указом президента «О мерах по совершенствованию инфраструктуры госуслуг и расширению доступа к госуслугам», передает CentralAsia.

Новая платформа позволит провести удаленную идентификацию и подтвердить лицо, пользующееся государственной услугой. Кроме того, граждане будут получать SMS-сообщения о состоянии государственных услуг. В целом новая услуга будет содействовать увеличению доли электронных услуг и созданию дополнительных удобств для граждан.