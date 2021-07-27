X NET проведет вебинар по новейшим решениям Cisco Systems для обработки и хранения данных

На вебинаре вы получите детальную информацию о серверных решениях Cisco Systems, их особенностях и преимуществах.

Компания X NET приглашает руководителей ИТ-отделов, инженеров по виртуализации, ИТ-специалистов и системных администраторов на онлайн вебинар «Новейшие решения Cisco Systems по обработке и хранению данных». На вебинаре вы получите детальную информацию о серверных решениях Cisco Systems, их особенностях и преимуществах, узнаете больше о передовой технологии гиперконвергенции и построении эффективной и отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры, а также получите новый инструмент для сокращения трудовых затрат на построение современной ИТ-инфраструктуры.

Среди спикеров мероприятия — Анатолий Яхонтов, технический директор ТОО «X NET», Павел Арчаков, pre-sale ТОО «X NET», Шаймарданов Руслан, Cisco Systems Engineer. Они представят модельный ряд серверов серии Cisco UCS, расскажут о гиперконвергентном решении Cisco HyperFlex и преимуществах серверных решений Cisco UCS, а также поделятся опытом X NET по настройке Cisco HyperFlex.

Программа вебинара:

10:00 — 10.05 Вступительное слово

10.05 — 10.30 Презентация о серверных решениях компании Cisco Systems. Павел Арчаков

10.30 — 10.50 Практический опыт внедрения серверных решений компании Cisco Systems. Анатолий Яхонтов

10.50 — 11.00 Вопросы-ответы

11.00 — 11.25 Презентация о гиперконвергентном решении Cisco HyperFlex. Павел Арчаков

11.25 — 11.45 Практический опыт внедрения Cisco HyperFlex. Анатолий Яхонтов

11.45 — 12.00 Вопросы-ответы

12.00 — 12.10 Розыгрыш ценных призов среди зарегистрированных участников.

Вебинар пройдет 12 августа в 10:00 по времени г. Нур-Султан. Для участия необходима предварительная регистрация.