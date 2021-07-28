В Узбекистане заблокировали соцсеть WeChat

Ограничение было введено в связи с нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан Узбекистана.

Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций «Узкомназорат» заблокировала работу WeChat в Узбекистане. Инспекция ведет реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, согласно которому «Узкомназорат» направляла предписания соцсетям в июне и ограничила их работу 2 июля, передает CentralAsia.

Ограничение было введено в связи с нарушением требований законодательства (статья 27 Закона Узбекистана «О персональных данных») при обработке персональных данных граждан Узбекистана. Ранее сообщалось, что на фоне блокировки популярных в Узбекистане соцсетей и мессенджеров увеличилась популярность VPN-приложений, которые используются для доступа к заблокированным сайтам.