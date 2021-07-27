Крупнейший национальный киберспортивный турнир пройдет в Нур-Султане

Летний кубок 1XBET Qazaqstan Respublikasynyŋ Jazğy Kubogi набирает обороты.

Финал главного казахстанского кибертурнира состоится 8 августа в столице. Традиционно турнир пройдет по четырем популярным игровым дисциплинам: CS: GO, DOTA 2, FIFA 21 и eFootball PES 21. Всего на турнир зарегистрировалось более тысячи казахстанских киберспортсменов. Комментировать и анализировать матчи будут приглашенные профессионалы из-за рубежа. На финальных играх по DOTA 2 комментатором будет Дмитрий Куприянов, известный как LighTofHeaven, или Lost. Он, кстати, выиграл первый The International в 2011 году в составе NaVi.

В этот раз призовой фонд Кубка вырос более чем в два раза — 3 500 000 тенге. Для сравнения: призовые весеннего Кубка составляли 1 500 000 тенге. Помимо денежных призов победители турнира получат официальные спортивные разряды — кандидатов в мастера и мастеров спорта.

Большая часть призового фонда достанется чемпионам в командных дисциплинах — Counter-Strike: Global Offensive и DOTA 2. Команды, которые займут первые места, получат по 850 000 тенге. Серебряные и бронзовые призеры получат по 400 000 и 300 000 тенге соответственно. Также пополнят свои карманы и победители в киберспортивном футболе. На FIFA 21 и eFootball PES 21 выделено по 300 000 тенге: 150 000, 100 000 и 50 000 тенге за первое, второе и третье места соответственно. Игры первой квалификации на стадии завершения.

Оффлайн формат в рамках гранд-финала 1XBET Qazaqstan Respublikasynyŋ Jazğy Kubogi официально подтвержден и состоится на территории инновационного комплекса Astana IT University.

«Из-за эпидемиологической обстановки по Казахстану офлайн мероприятие пройдет без зрителей. Однако за турниром можно наблюдать на наших трансляциях. В любом случае мы рады, что все больше отечественных организаций стали обращать внимания на киберспорт. Планы грандиозные, в ближайшей перспективе мы хотим создать экосистему, где казахстанские игроки смогли бы зарабатывать и реализовывать свои таланты не только заграницей, но и у себя на родине», — отметил исполнительный директор QCF Казбек Жангазиев.

Напомним, впервые розыгрыш республиканского турнира состоялся в апреле этого года. Тогда в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, в сложнейших битвах LAN-финала, свои имена в историю отечественного киберспорта навсегда вписали победители турниров по Counter-Strike: Global Offensive — пятерка ON/gaming, по Dota 2 — пятерка Azimut, по FIFA 21 — Акназар aka_nolito Бексеитов и по eFootball PES 21 — Кабир Kake084 Добай.