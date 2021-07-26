Кажмухан Бекмукашев назначен председателем Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК

Ранее он являлся заместителем председателя Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.

Приказом министра МЦРИАП РК Бекмукашев Кажмухан Ахматдинович назначен на должность председателя Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра.

Кажмухан Бекмукашев родился в 1982 году в Оренбургской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет. Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности юриста в частной организации. В 2005–2006 гг. работал главным специалистом отдела развития массовых и национальных видов спорта Управления физической культуры и спорта Актюбинской области. В 2006–2011 гг. занимал различные должности в аппарате акима Актюбинской области. В 2011–2012 гг. был начальником межрегиональной земельной инспекции по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям; и. о. заместителя гендиректора РГП «ГосНПЦзем» Агентства РК по управлению земельными ресурсами, г. Актобе. В 2012–2013 гг. — заместитель директора Департамента геодезии, картографии и геодезического контроля Агентства РК по управлению земельными ресурсами, г. Астана. В 2013–2014 гг. — руководитель Управления геодезии и картографии Министерства регионального развития РК. В 2014–2016 гг. — руководитель Управления геодезии и картографии Министерства национальной экономики РК. В 2016–2019 гг. — руководитель Управления геодезии и картографии Министерства сельского хозяйства РК. С августа по ноябрь 2019 г. занимал должность руководителя Управления государственного геодезического контроля и оказания государственных услуг Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК. С ноября 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.