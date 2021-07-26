Электронное билетирование в автобусах: где еще заработает система

Внедрение электронной оплаты позволит создать современный инструмент по приему платежей в общественном транспорте, а также вывести денежные средства из теневой экономики.

Под координацией Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами в рамках исполнения поручения Президента РК и реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» внедряется электронная система оплаты проезда в общественном транспорте городов республиканского и областного значения. Как подчеркивают в МИИР РК, внедрение электронной оплаты позволит создать современный инструмент по приему платежей в общественном транспорте, внедрить современные инновационные технологии, улучшить эффективность работы пассажирского транспорта, а также вывести денежные средства из теневой экономики за счет минимизации недобросовестных действий обслуживающего персонала, передает Kazpravda.kz.

В настоящее время система оплаты в общественном транспорте полностью функционирует в 12 городах — Нур-Султан, Алматы, Шымкенте, Кокшетау, Атырау, Актау, Таразе, Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Костанае, Актобе, Павлодаре и частично в четырех городах — Уральске, Кызылорде, Петропавловске, Туркестане.

До конца текущего года планируется внедрение электронной системы оплаты в Караганде.