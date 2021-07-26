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Электронная очередь появится в пунктах пропуска на границе РК

Она позволит перевозчикам заранее спланировать свою поездку, выстроив удобный маршрут.

26 июля 2021 15:02, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Софт

Комитетом государственных доходов планируется внедрить систему электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска. Как показывает современная практика, скопления на границе происходят из-за отсутствия информации у перевозчиков о ситуации на границе, в том числе — о количестве ожидающих в очереди транспортных средств. Такая ситуация происходит во всех странах мира, и на сегодня с ростом товарооборота отдельные страны вводят электронную очередь на своих границах. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

«Можно отметить положительные опыт Республики Беларусь и Грузии, у них такая система бронирования очереди введена уже давно. Это позволяет перевозчикам заранее планировать свою поездку, выстроить правильный маршрут и выбирать между пунктами пропуска, где наименьший трафик транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

В рамках пилотного проекта с 26 июля 2021 года планируется запустить электронную очередь в пункте пропуска «Б. Конысбаева» на границе с Узбекистаном. Водителям будет предоставлен сервис по бронированию очереди путем регистрации на сайте системы электронной очереди E-border.kz. После регистрации на сайте они смогут выбрать день и время для проезда, после чего получат письмо на электронную почту и SMS-оповещение об очереди. В указанное время в пункте пропуска «Б. Конысбаева» на информационном мониторе водитель сможет отслеживать свою очередь, при проезде камера видеонаблюдения автоматически считает государственный номер и откроет шлагбаум.

В комитете госдоходов считают, что подобные шаги по цифровизации перехода границы окажут положительный эффект на развитие товарооборота и транзитный потенциал.

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