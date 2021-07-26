Электронная очередь появится в пунктах пропуска на границе РК

Она позволит перевозчикам заранее спланировать свою поездку, выстроив удобный маршрут.

Комитетом государственных доходов планируется внедрить систему электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска. Как показывает современная практика, скопления на границе происходят из-за отсутствия информации у перевозчиков о ситуации на границе, в том числе — о количестве ожидающих в очереди транспортных средств. Такая ситуация происходит во всех странах мира, и на сегодня с ростом товарооборота отдельные страны вводят электронную очередь на своих границах. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

«Можно отметить положительные опыт Республики Беларусь и Грузии, у них такая система бронирования очереди введена уже давно. Это позволяет перевозчикам заранее планировать свою поездку, выстроить правильный маршрут и выбирать между пунктами пропуска, где наименьший трафик транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

В рамках пилотного проекта с 26 июля 2021 года планируется запустить электронную очередь в пункте пропуска «Б. Конысбаева» на границе с Узбекистаном. Водителям будет предоставлен сервис по бронированию очереди путем регистрации на сайте системы электронной очереди E-border.kz. После регистрации на сайте они смогут выбрать день и время для проезда, после чего получат письмо на электронную почту и SMS-оповещение об очереди. В указанное время в пункте пропуска «Б. Конысбаева» на информационном мониторе водитель сможет отслеживать свою очередь, при проезде камера видеонаблюдения автоматически считает государственный номер и откроет шлагбаум.

В комитете госдоходов считают, что подобные шаги по цифровизации перехода границы окажут положительный эффект на развитие товарооборота и транзитный потенциал.