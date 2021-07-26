Fintech Hub МФЦА и Mastercard договорились о сотрудничестве

Стороны будут совместно развивать проекты по усовершенствованию и цифровизации финансовых услуг.

Fintech Hub Международного финансового центра «Астана» и международная платежная система Mastercard договорились о сотрудничестве с целью поддержки существующих и запуска новых совместных проектов по развитию инновационной экосистемы и финансового рынка Казахстана и Центральной Азии. Стороны договорились совместно развивать проекты по усовершенствованию и цифровизации финансовых услуг, продвижению финансовых технологий в области платежей и электронной коммерции и вовлечению большего количества предприятий малого и среднего бизнеса в цифровую экономику.

Партнерство будет сфокусировано на проведении совместных мероприятий, образовательных программ и исследований для стартапов и финансовых организаций, а также сотрудничестве в рамках инициатив Smart City по оцифровке платежных систем для повышения удобств граждан и бизнеса. В Mastercard приветствуют и поддерживают стремление Fintech Hub МФЦА стать провайдером развития экосистемы финансовых технологий, электронной коммерции и рынка венчурного финансирования на базе особой юрисдикции МФЦА.

В прошлом году Mastercard анонсировала глобальную программу, согласно которой к 2025 году 50 миллионов микро и малых предприятий будут вовлечены в цифровую экономику, что особенно актуально в условиях пандемии. В соответствии с этой программой Mastercard совместно с государственным сектором и ключевыми игроками экосистемы будет работать над стимулированием цифровизации МСБ и развитием предпринимательства в Казахстане. Также будут проработаны алгоритмы доступа к электронным платежам и инструментам электронной коммерции, создания инфраструктуры цифровых платежей и поддержки программ ускорения стартапов для казахстанских предпринимателей.

«Казахстан стремится стать лидером региона по уровню цифровизации экономики, и мы с удовольствием поддерживаем эту цель. В стране создаются необходимые условия, направленные на развитие цифровой экосистемы для достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и улучшения уровня жизни. Поэтому мы хотим помочь нашим партнерам в разработке и внедрении проектов, которые расширят предложения инновационных продуктов казахстанцам. Мы верим, что наше сотрудничество будет способствовать формированию более открытой, безопасной, эффективной и прозрачной среды для всех участников экономики», - отметил Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard в Казахстане и Центральной Азии.

Ранее Fintech Hub МФЦА заявил о запуске вместе с российским Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) первого финтех-акселератора для банков Казахстана, цель которого - поиск и внедрение лучших технологических решений в ведущих финансовых корпорациях страны. Главным партнером программы выступил Mastercard.