Данные 30 тысяч Telegram-аккаунтов казахстанцев утекли в Сеть

Инцидент несет в себе огромные риски по неправомерному использованию информации злоумышленниками.

В ходе мониторинга казахстанского сегмента интернета на наличие угроз информационной безопасности Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT АО «Государственная техническая служба» на одном из Telegram-каналов обнаружила файл, содержащий 744 тысячи записей о пользователях мессенджера Telegram. Выяснилось, что файл содержит в себе такие персональные данные, как ID, имя, фамилию, номер телефона и описание из графы «о себе». При этом более 30 тысяч аккаунтов зарегистрированы на казахстанские телефонные номера.

Автор Telegram-канала, где был обнаружен этот файл, описывает его как базу клиентов платформы «Глаз Бога», крупнейшего в СНГ сервиса, позволяющего по запросу получать персональные данные пользователей, собранные на основе информации из социальных сетей, мессенджеров, поисковых систем и других источников.

Как пояснили в KZ-CERT, этот инцидент несет в себе огромные риски по неправомерному использованию информации злоумышленниками. Эти данные, например, могут быть использованы в социальной инженерии, при осуществлении звонков и отправке сообщений с целью выманивания персональных и банковских данных пользователей.

«В этой связи напоминаем всем пользователям казахстанского сегмента интернета о важности соблюдения кибергигиены, а также просим проявлять бдительность при вводе своих персональных данных в интернете и не передавать третьим лицам личную информацию», — заявили представители KZ-CERT.