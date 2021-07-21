Казахстан обогнал Россию и Малайзию по скорости мобильного интернета

В рейтинге стран в июне 2021 года РК заняла 80 место, улучшив показатель на 42% за год.

В рейтинге стран по скорости мобильного интернета Speedtest Global Index в июне 2021 года Казахстан занял 80 место, улучшив позиции за месяц на пять пунктов, а за год — сразу на 15. Скорость мобильного интернета достигла 30,18 Мбит/с, против 21,25 Мбит/с в июне прошлого года — это плюс 42% за год. Как отмечают аналитики Finprom.kz, скорость интернет-соединения увеличивается прогрессирующими темпами четвертый месяц подряд. Среди стран СНГ скорость мобильного интернета в Казахстане выше, чем в России, Кыргызстане, Узбекистане, Беларуси и Таджикистане. Казахстан также обошел Малайзию, Египет, Индию, Венесуэлу и т. д.

Средняя скорость мобильного интернета в мире в июне составила 55,34 Мбит/с. Лидируют такие страны, как ОАЭ (193,51 Мбит/с), Южная Корея (180,48 Мбит/с) и Катар (171,76 Мбит/с). Самая низкая скорость была зафиксирована в Афганистане — всего 7,37 Мбит/с.

В Казахстане на 1 июля текущего года насчитывалось 24,2 млн абонентов сотовой связи — на 1,2% больше, чем годом ранее. Из них 15,8 млн абонентов имеют доступ к интернету (плюс 7% за год). Доля абонентов, имеющих доступ к всемирной сети, выросла до 65,3% в июне текущего года, против 61,8% годом ранее.