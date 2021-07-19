Мировая выручка от услуг 5G в 2026 году составит 609 млрд долларов

Число абонентов вырастет до 3,9 миллиарда.

Хотя 5G широко внедряется в глобальном масштабе, мы еще даже не начали осознавать весь потенциал этой технологии. Как отмечает GlobalData, занимающаяся данными и аналитикой, 5G пока не продемонстрировала значительного успеха с точки зрения более высокой скорости передачи данных, снижения задержек и других преимуществ технологии, которые позволят, например, использовать автомобили с автоматическим управлением или улучшить опыт геймеров и позволить им полностью погружаться в игры. Однако появляются все более продвинутые телекоммуникационные пакеты, и GlobalData ожидает, что количество подписок на 5G будет увеличиваться по мере появления более мощных приложений.

«Хотя мы еще не видели всего, на что способна 5G на ранних этапах развертывания, у этой технологии есть множество будущих возможностей для операторов связи. Базовая экономическая эффективность, которую приносит 5G, позволит операторам и разработчикам создавать новые приложения для технологии по мере ее созревания и развития. Эти растущие инновации будут способствовать ожидаемому росту числа подписчиков на мобильную связь 5G во всем мире», — говорит Линетт Луна (Lynnette Luna), главный аналитик GlobalData.

По прогнозам GlobalData, к концу 2026 года таких подписок будет 3,9 миллиарда, что составит 35,1% от общего числа подписок. Выручка от услуг 5G составит 609 миллиардов долларов. Согласно ожиданиям, ARPU 5G в 2026 году будет значительно опережать показатели предыдущих поколений технологий: 5G принесет ежемесячный ARPU в размере 14,15 долларов в месяц по сравнению с ежемесячным ARPU 4G в размере 5,48 долларов.

По данным GSA, подписки 5G выросли на 36% в первом квартале 2021 года и достигли почти 298,4 миллиона во всем мире, что составляет 3,07% всего мирового рынка мобильной связи. Что касается 4G, к концу первого квартала 2021 года во всем мире было около 6,2 миллиарда подписок на LTE. В настоящее время их доля составляет 63,8% от всех глобальных подписок на мобильную связь. Ожидается, что LTE достигнет пика с точки зрения доли рынка технологий в конце 2021 года (64,5%), а пика пика по количеству абонентов — в конце 2022 года (6,41 миллиарда абонентов). С 2023 года рынок LTE начнет медленно сокращаться по мере перехода абонентов на 5G.

«На некоторых рынках мы начинаем видеть более продвинутые пакеты, продающиеся с 5G. Vodafone находится в процессе развертывания умных очков Nreal на своих рынках 5G по всей Европе, предлагая беспроцентный комплект оборудования и приложение Vodafone 5G Reality AR. Кроме того, ряд операторов 5G начинают продавать игровые облачные сервисы. Telia в Швеции и EE в Великобритании продают членство Microsoft Xbox Game Pass Ultimate, которое включает облачные игры. Клиенты Telia также могут приобрести специальную акцию по облачным играм, включающую телефон Android, тарифный план Telia, бесплатный универсальный контроллер Android Razer Kishi и абонемент Xbox Game Pass в одном комплекте», — отметила Линетт Луна.

Она добавила, что операторы будут постоянно улучшать свои пакеты с новыми функциями 5G, ведь эта технология может дать сверхнизкую задержку и стабильную гигабитную скорость передачи данных.

Что касается устройств, поддерживающих технологию 5G, то по состоянию на июль 2021 года количество анонсированных устройств достигло 873, что на 24,2% больше, чем в прошлом квартале. Из них 63,8% (557) считаются коммерчески доступными. Количество коммерческих устройств 5G за последний квартал выросло на 29,2%.