Заместитель премьер-министра посетил Центр цифровой трансформации

Ералы Тугжанов ознакомился с его деятельностью и планами по реинжинирингу бизнес-процессов госорганов.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов посетил Центр цифровой трансформации при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. С проектами ЦЦТ вице-премьера ознакомил министр Багдат Мусин. ЦЦТ нацелен на реинжиниринг бизнес-процессов государственных органов, что позволяет четко прописать и оптимизировать бизнес-процессы государственных услуг, создать современную и единую ИТ-архитектуру государственных органов.

В ходе визита вице-премьер ознакомился с деятельностью ЦЦТ, заслушал информацию по реинжинирингу бизнес-процессов государственных органов социального блока. Он подчеркнул важность клиентоориентированности при оптимизации подходов и механизмов оказания государственных услуг. Ералы Тугжанов особо отметил вопросы совершенствования системы здравоохранения путем оцифровки всех бизнес-процессов, включая оборот лекарственных средств, участников фармацевтического рынка, медицинских услуг и пациентов. В частности — внедрение проекта по оптимизации механизмов ввоза и регистрации лекарственных средств, с одновременным внедрением системы отслеживания и контроля. Это позволит повысить прозрачность и управляемость оборота лекарственных средств, а также будет способствовать минимизации рисков коррупциогенности в данной сфере. По итогам визита вице-премьер дал ряд конкретных поручений по внедрению новых цифровых решений ЦЦТ в социальной сфере.