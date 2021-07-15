Невероятная четкость: realme представляет в Казахстане новинку 8 Pro

Компания realme выпускает доступный флагман — смартфон realme 8 Pro. Раскрываем особенности новинки.

Самый быстрорастущий бренд смартфонов realme бросает вызов своим соперникам и представляет новый смартфон в среднеценовом сегменте — realme 8 Pro. Что в этот раз приготовил realme?

Камера 108 Мп — более четкие изображения и лучшее качество ночных фото

realme 8 Pro стал первым смартфоном производителя с камерой 108 Мп на основе сенсора Samsung HM2. Максимальное разрешение 12000×9000 обеспечивает сверхчеткое качество фотографий. А технология биннинга 9 в 1 объединяет соседние пиксели 0,7 мкм в более крупные пиксели 2,1 мкм, которые повышают качество изображения при тусклом свете.

С технологией Сенсорный зум realme 8 Pro делает восемь снимков подряд, а затем алгоритм повышения четкости объединяет их в одну фотографию. После такой обработки фотографии получаются даже более резкими, чем некоторые, снятые на оптический телеобъектив.

Астрономическое тайм-лапс видео и тилт-шифт видео

Камера снимает 30 фотографий за 480 секунд, а затем генерирует покадровое видео длительностью в одну секунду. Режим покадровой съемки может отображать непрерывно изменяющиеся изображения со скоростью в 480 раз быстрее.

Быстрая зарядка Super Dart Charge 50 Вт и большой аккумулятор 4500 мАч

Технология быстрой зарядки Super Dart 50 Вт позволяет заряжать полностью разряженный смартфон до 100% всего за 47 минут. При включенном режиме сверхвысокого энергосбережения 5% заряда батареи хватает на 32 часа в режиме ожидания или 98 минут во время разговора.

Кристальный дизайн с AG-технологией, сверхлегкий и тонкий корпус

В дизайне 8 Pro используется новая антибликовая технология. В результате получается эффект натурального кристалла, который сочетает глянцевую и матовую текстуру. Смартфон доступен в двух оттенках — Infinite Blue и Infinite Black.

Кроме того, благодаря антибликовому покрытию смартфон удобно держать в руке. А вес 176 г и толщина 8,1 мм делает новинку по-настоящему эргономичной.

realme UI 2.0, новый игровой режим без помех и улучшенная защита конфиденциальности

Новинка имеет интерфейс realme UI 2.0 на базе Android 11, который поддерживает настройку цвета темы, кнопку быстрого доступа и трехкомпонентный темный режим. Новое игровое пространство может блокировать яркость экрана и устанавливать двухканальную сеть для обеспечения стабильности сети, а также — блокировать сигналы тревоги, уведомления и входящие вызовы.

New Private Space позволяет пользователям скрывать частные приложения и файлы с помощью пароля. Security Shield обеспечивает защиту платежей и систему контроля разрешений приложений. realme UI 2.0 также улучшил использование системных ресурсов на 45%. По данным лаборатории realme, время запуска приложения сократилось на 23,63%.

Широкий дисплей Super AMOLED

6,4-дюймовый дисплей Full HD Super AMOLED дарит эффект погружения во время игр и просмотра видео. Охват цветового пространства sRGB составляет 99,9%, яркость экрана достигает 1000 нит. Функция DC Dimming снижает мерцание при низкой яркости.

Мощный игровой процессор

realme 8 Pro оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 720G, мощным 8-ядерным 8-нм процессором с низким энергопотреблением. При этом процессор легко справляется с самыми требовательными играми.

Новинка будет доступна в магазинах Alser, Белый Ветер, Evrika, Fora, Мечта, Sulpak, Технодом и на Kaspi.kz.

Подробнее о смартфонах читайте в социальных сетях бренда в Казахстане — Instagram и Facebook.