Правила электронной торговли в ЕАЭС изменят

В договор о таможенном кодексе внесут изменения в сфере регулирования внешней электронной торговли.

Коллегия Евразийской экономической комиссии 13 июля одобрила и направила на внутригосударственное согласование в государства Евразийского экономического союза проект протокола о внесении изменений в договор о таможенном кодексе Союза, касающихся регулирования внешней электронной торговли. Проект протокола определяет порядок и условия ввоза на таможенную территорию Союза товаров, приобретаемых физическими лицами на интернет-площадках, особенности их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей, возможность отгрузки таких товаров с таможенного («бондового») склада, а также введение института оператора электронной торговли.

Итоги рассмотрения проекта в государствах ЕАЭС будут обсуждаться на площадке Комиссии во втором полугодии 2021 года.