Вооруженные силы РК присматриваются к робототехнике

О научном потенциале рассказал замглавы Минобороны.

Совместно с иностранными партнерами на базе казахстанских учебных центров проводятся тренинги и разрабатываются курсы. В целом, за годы независимости Министерство обороны наладило взаимодействие с ключевыми союзниками, странами-партнерами, различными международными и региональными структурами безопасности. На этой основе сегодня продолжается развитие военного сотрудничества, коалиционного военного строительства и в сфере военного образования. Об этом на брифинге в СЦК рассказал заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев.

«На сегодняшний день подготовка военных кадров в зарубежных военных учебных заведениях осуществляется в соответствии с потребностью вооруженных сил РК. Наши военнослужащие проходят обучение в вузах России, Беларуси, Армении, Турции, США, Индии, Пакистана, Кореи, Китая, Великобритании, Италии, Франции и ФРГ. Сегодня в ведении Министерства обороны девять военных учебных заведений. Подготовка военных кадров осуществляется также в военных учебных заведениях зарубежных государств. В Национальном университете обороны функционирует 10 факультетов, а также 27 учебных кафедр, где в очном и дистанционном форматах обучается более 500 военных магистрантов и докторантов. В том числе — 24 военнослужащих стран ОДКБ из Кыргызстана, Таджикистана и Армении. Ежегодно через систему переподготовки и повышения квалификации проходит более 3 500 военнослужащих и служащих вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также государственных органов страны», — доложил спикер.

Подготовка по программе высшего образования осуществляется в трех военных институтах, которые охватывают основные специальности почти всех родов войск и видов вооруженных сил. За последние годы в них введены новые особо востребованные специальности. Повышают также квалификации профессорско-преподавательского состава, развивают научный потенциал. Создан Совет оборонных исследований, Военно-научный центр с передовой научно-экспериментальной базой. В научных лабораториях исследуются вопросы создания отечественной военной робототехники, беспилотных летательных аппаратов, развития военно-космических и информационных технологий.