Когда в Казахстане запустят мобильное приложение для СНР?
Пилотный проект уже на подходе.
Подготовлен проект приказа министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил реализации пилотного проекта по использованию специального мобильного приложения для целей исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам при применении отдельных специальных налоговых режимов». Мобильное приложение «E-Salyq Business» разработано в целях упрощения исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств и предназначено для использования на бесплатной основе, сообщает Учет.kz.
Как пояснили в ДГД по Актюбинской области, проектом приказа предусмотрено, что пилотный проект будет реализован с 1 октября по 31 декабря 2021 года. При этом на территории Акмолинской и Жамбылской областей реализация пилотного проекта начинается с 20 июля 2021 года.
Участниками пилотного проекта являются:
1) зарегистрированные в качестве пользователей мобильного приложения индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, а также физические лица, изъявившее желание осуществлять предпринимательскую деятельность с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя;
2) органы государственных доходов.
Мобильное приложение применяется для:
1) постановки на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя, снятие с такого регистрационного учета;
2) выбора и смены налогового режима;
3) учета работников индивидуального предпринимателя и физических лиц, которым индивидуальный предприниматель выплачивает доходы по договорам гражданско-правового характера, данные по которым внесены в мобильное приложение индивидуальным предпринимателем;
4) формирования, аннулирования, отправки чеков приложения, выдачи чека приложения на авансовый платеж (предстоящие доходы), выдачи чеков при получении денежных средств в счет оплаты доходов, признанных таковыми за предыдущие периоды. Данный сервис вправе использовать индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента;
5) учета доходов по чекам приложения. В мобильном приложении доход индивидуального предпринимателя формируется по данным чеков приложения, чеков контрольно-кассовой машины, полученных от операторов фискальных данных, а также данных по перечислениям на банковские счета, в случае согласия индивидуального предпринимателя на раскрытие банковской тайны и интеграции с информационными системами банков второго уровня;
6) автоматизированного расчета налогов и социальных платежей на основании чеков мобильного приложения, данных по доходам, заполненным индивидуальным предпринимателем самостоятельно, данных по доходам работников и физических лиц по договорам гражданско-правового характера, сведения по которым внесены в мобильное приложение индивидуальным предпринимателем самостоятельно;
7) формирования извещений об исчисленной сумме налога и социальных платежей для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента с отменой представления расчета стоимости патента;
8) автоматического предварительного формирования и представления в органы государственных доходов упрощенной декларации;
9) прекращения предпринимательской деятельности в упрощенном порядке, предусмотренном статьей 67 Налогового кодекса;
10) получения справок о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и справок о доходах;
11) отправки уведомлений, предусмотренных пунктом 2 статьи 114 Налогового кодекса.
Напомним, с 1 января 2022 года вводится новой специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей с использованием специального мобильного приложения «E-Salyq Business». В соответствии с указанным нормами мобильное приложение должно обеспечить упрощение исполнения налоговых обязательств предпринимателей. Так, предусматривается, что посредством использования мобильного приложения будут обеспечены простая онлайн-регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, расчет налогов и социальных платежей, отмена представления ФНО для лиц, применяющих указанный специальный налоговый режим.