За осужденными на свободе будут следить через смартфоны

В УИС Казахстана внедряют новые технологии.

Раньше службы пробации контролировали лично осужденных, для чего регулярно навещали их по месту жительства. Современные технологии позволяют следить за ними с помощью смартфонов. Об этом рассказала начальник управления комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает Sputnik.kz.

«Внедряются дистанционные технические средства контроля за подучетными лицами служб пробации. Предполагается использование электронных браслетов в отношении осужденных, нарушающих порядок отбывания наказания, и смартфонов — к положительно характеризующимся лицам», — рассказала глава управления на брифинге в МВД.

Кроме этого, в Казахстане внедряют другие новшества в сфере уголовно-исполнительной системы. Они направлены на улучшение правового положения осужденных, гуманизацию исполнения уголовных наказаний и приближение к международным стандартам деятельности УИС.