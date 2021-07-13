Кардинальные меры по повышению качества строительства поручил принять Глава государства

Для этого разработана информационная система «Е-Курылыс».

Большое нарекание у населения вызывает качество возводимого жилья. Главой государства уделено этому особое внимание — он поручил принять кардинальные меры по повышению качества строительства в целом. В настоящее время Министерством ведется активная работа по цифровизации строительной отрасли. Об этом рассказал на брифинге в СЦК первый заместитель главы МИИР РК Каирбек Ускенбаев.

Разработана информационная система «Е-Курылыс», в которой будет электронно вестись вся исполнительная документация, а в системе блокчейн — фиксироваться каждое действие на стройке.

«Сейчас все технадзоры уже работают в этой системе, все строительные реестры и отчеты технадзоров переведены в единый электронный формат. Оцифровка непосредственно строительного процесса со всеми журналами, актами выполненных работ будут автоматизированы со следующего года на государственных объектах. Кроме того, в рамках поручения Главы государства по кардинальному пересмотру улучшения качества строительства нами подготовлены ряд законодательных поправок. Они предусматривают обязательный лабораторный контроль государственных и частных объектов. Механизм предусматривает совместное с заказчиком лабораторное сопровождение строительного процесса и поэтапное технические обследование хода строительства. Этап строительства будет усилен более жестким механизмом контроля с обязательным участием ГАСК в приемке объектов для подтверждения готовности к эксплуатации», — подчеркнул Ускенбаев.

На стадии передачи в саморегулируемые организации находятся также вопросы аттестации, лицензирования, и долевого строительства. То есть, теперь рынок сам будет допускать специалистов и компании, которые действительно способны и могут выполнять возложенные на них обязательства. В свою очередь, СРО будет нести уголовную, административную и имущественную ответственности за свою деятельность.