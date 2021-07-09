Казахстанцы все чаще приобретают товары и услуги онлайн

Наиболее популярны у интернет-покупателей одежда, обувь, спортивные товары и продукты питания.

В 2020 году, в период локдаунов и самоизоляции, розничная торговля в Казахстане показала значительный спад — сразу минус 4,1% за год в реальном выражении. Аналогичная ситуация наблюдалась практически во всем мире. При этом главной опорой ритейла в период пандемии стала электронная торговля. По данным Finprom.kz, объем e-trading в мире в 2020 году вырос на 27,6% за год и достиг 4,3 трлн долл. Тем временем в Казахстане объем онлайн-покупок увеличился сразу на 57% и составил 1,1 трлн тг., а доля электронной торговли выросла почти в три раза, достигнув доли в 9,7% от ритейла.

Очевидно, что пандемия Covid-19 придала заметный импульс развитию электронной торговли. Потребители, опасающиеся за свое здоровье и не желающие проводить много времени в общественных местах, начали активнее пользоваться e-commerce в целом и платформами e-trading в сфере розничных покупок в частности.

В 2020 году доля пользователей сети интернет, купивших товары и услуги онлайн, увеличилась до 17,7%, годом ранее она составляла 15,6%. В региональном разрезе наибольшая доля пользователей e-trading наблюдалась в Карагандинской области — 36%. В ТОП-3 регионов также вошли Нур-Султан (30%) и Мангистауская область (27,3%).

Стоит отметить: 29,9% продавцов, у которых совершают онлайн-покупки казахстанцы — из стран СНГ, 8,1% — непосредственно из стран ЕАЭС. У продавцов других стран, помимо стран ЕАЭС, совершали покупки 11,4% казахстанских интернет-пользователей. Таким образом, товары и услуги зарубежных продавцов пользуются в РК достаточно высоким спросом.

Чаще всего казахстанцы покупали онлайн одежду, обувь и спортивные товары — доля таких пользователей составила 62,8%. Следом идут продукты питания (44,9%), товары для домашнего пользования (25,5%), лекарственные препараты (23,6%), а также телекоммуникационные услуги (19,6%).