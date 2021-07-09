Цифровизация становится приоритетом во всех сферах экономики

Эксперты обсудили цифровой подход в привлечении иностранных инвесторов в период пост пандемии.

В рамках конференции «Astana Finance Days 2021» международные эксперты обсудили роль цифровизации в развитии инвестиционных возможностей в новой реальности. К онлайн-дискуссии «Цифровизация как новый тренд глобальной мобильности в период пост пандемии» присоединились представители Шанхайской организации сотрудничества, КазахИнвест, АстанаИнвест, Холдинга Зерде и МФЦА.

Глава экспат-центра МФЦА Айнур Жуматова в своем выступлении рассказала о том, какие изменения во внутренних бизнес-процессах повлекла за собой пандемия.

«Как клиентоориентированный центр мы постарались сделать все возможное, чтобы наши клиенты справились с последствиями пандемии с помощью цифрового подхода. Создав на начальном этапе сервис в режиме „одного окна“, мы оптимизировали процессы для того, чтобы сделать его доступным в „один визит“. Сейчас же, благодаря внедрению цифровых технологий, наши клиенты смогут получать услуги в „один клик“», — сообщила Айнур Жуматова.

Советник секретариата Шанхайской организации содружества Минара Раханова подчеркнула важность совместных усилий по совершенствованию стратегий развития цифрового сектора и будущих контуров глобализации. А заместитель председателя правления АО «НК «КазахИнвест» Жандос Темиргали отметил важность цифровизации для потенциальных инвесторов и возможности в секторе информационных и коммуникационных технологий, которые Казахстан готов предложить.

«Важность цифровизации экономики неоспорима. Помимо основных преимуществ, таких как лучший сбор данных, управление ресурсами, лучший опыт работы с клиентами и лучший доступ к государственным услугам, цифровизация также оказывает вторичное положительное влияние на экономику, такое как ускоренное развитие человеческого капитала, снижение уровня безработицы и повышение производительности в большинстве стран», — отметил он.

Другой важный момент — это роль государства в развитии цифрового подхода во всех аспектах экономики, которое всецело и повсеместно содействует развитию ИТ-отрасли в Казахстане. Так, по словам заместителя председателя правления Холдинга «Зерде» одним из основных результатов их работы стало развитие электронного правительства, что обеспечило скачок в рейтинге ООН готовности к электронному правительству и развитие ИКТ-образования.