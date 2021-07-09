Единый портал онлайн-курсов запустили в Казахстане

Ресурс создан с целью повышения уровня образованности и профессионализма населения страны.

Министерство труда и социальной защиты населения РК и АО «Центр развития трудовых ресурсов» запустили Портал обучения краткосрочным онлайн-курсам Skills.enbek.kz. Более 70 авторов и разработчиков онлайн-курсов готовы предложить свои обучающие программы для заинтересованных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе МТСЗН.

Портал является казахстанским аналогом международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса (рынок услуг). Ресурс создан с целью повышения уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирования карьерного развития и продвижения концепции «обучение в течение всей жизни».

На момент запуска казахстанские авторы и разработчики уже предлагают курсы в сферах поварского и кулинарного дела, косметических, юридических и бухгалтерских услуг, строительства, гостиничного и ресторанного дела, делопроизводства, IT, SMM.

Получить доступ к обучению востребованным навыкам или курсам повышения квалификации может любой гражданин. Авторами и разработчиками курсов являются казахстанские юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе учебные центры, организации образования. Они уже сегодня видят преимущества портала в предоставлении бесплатной площадки для размещения курсов, содействии развитию онлайн-обучения, получении дополнительного канала прибыли. Для начинающих авторов и разработчиков на портале подготовлены и размещены методические рекомендации по созданию онлайн-курсов и требования к ним.