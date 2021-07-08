На 9 месте в мире оказался Казахстан по риску заражения в интернете

К цифровой среде РК наблюдается высокий интерес хакеров.

В недавнем отчете Международного Союза Электросвязи ООН сообщалось, что Казахстан занял 31 место в мировом рейтинге киберготовности. По мнению экспертов, сильными сторонами киберготовности Казахстана являются технические, законодательные и кооперативные меры, нацеленные на создание и укрепление технических институтов и партнерства между органами, вовлеченными в обеспечение информационной и кибербезопасности. Что же касается киберугроз, то Казахстан уверенно входит в верхние строчки рейтингов по разным показателям.

Так, согласно данным отчета «Лаборатории Касперского» о развитии информационных угроз, Казахстан по итогам первого квартала 2021 года вошел в пятерку стран, где наиболее часто фиксировались атаки майнеров. Кроме того, в первом квартале в Казахстане на каждом десятом устройстве из тех, на которых установлен веб-антивирус, был заблокирован тот или иной вид вредоносного ПО. В целом Казахстан оказался на девятом месте в мировом рейтинге стран по доле пользователей, подвергшихся наибольшему риску заражения через интернет. В этот период особенно активно вели себя мобильные вымогатели. В первые три месяца года в Казахстане доля пользователей, столкнувшихся с такими зловредами, оказалась традиционно выше, чем в какой-либо другой стране.

В целом ландшафт киберугроз изменил 2020 год. Всеобщее дистранцирование и удаленный формат работы дали злоумышленникам дополнительные возможности для атак. «Лаборатория Касперского» отметила значительный рост атак через протокол для организации удаленной работы RDP. По данным компании, в Казахстане только с января по ноябрь 2020 года было зафиксировано 16,6 миллионов таких атак. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

На фоне пандемии активизировались и интернет-мошенники. За 2020 год в Казахстане было зафиксировано почти 3,4 млн попыток перехода пользователей на фишинговые сайты. Этот показатель постоянно растет. Так, годом ранее было обнаружено всего 2,9 млн таких попыток.

«Мы наблюдаем высокий интерес злоумышленников к цифровой среде Казахстана не один год. И в настоящее время злоумышленники выбирают все более изощренные схемы атак, используют самую актуальную новостную повестку, играют на чувствах пользователей, — отметил Валерий Зубанов, коммерческий директор „Лаборатории Касперского“ в Центральной Азии. — Поэтому особенно важно, что на фоне усложняющихся условий Казахстан не только показывает столь хорошие результаты относительно киберготовности, но и прогрессирует по сравнению с прошлогодними показателями».