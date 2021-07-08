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На 20% за год выросли кибератаки в Казахстане

Количество кибератак в РК выросло на 20% за год

Большинство инцидентов связано с ботнетами и вредоносным ПО.

8 июля 2021 10:45, Profit.kz
Рубрики: Безопасность

По данным службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT за первое полугодие текущего года было зарегистрировано более 13,9 тыс. инцидентов информационной безопасности — на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель за все время наблюдений.

Количество кибератак в РК выросло на 20% за год

Почти половина компьютерных инцидентов приходится на ботнеты, при этом их доля сокращается. Так, за последний год она уменьшилась с 49,5% до 45,3%, а в 2019 году составляла 82,7%. За январь–июнь было зарегистрировано 6,3 тыс. инцидентов, связанных с ботнетами — на 10% больше, чем годом ранее. До этого три года подряд их количество сокращалось.

Количество кибератак в РК выросло на 20% за год

Помимо ботнетов значительное количество инцидентов приходится на вредоносное ПО: за год количество таких случаев выросло в 3,1 раза и за январь–июнь 2021 года составило 3,9 тыс. Следом идет отсутствие доступа к интернет-ресурсу — 1,2 тыс. инцидентов (снижение на 23,7%).

Количество кибератак в РК выросло на 20% за год

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