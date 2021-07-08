Количество кибератак в РК выросло на 20% за год

Большинство инцидентов связано с ботнетами и вредоносным ПО.

По данным службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT за первое полугодие текущего года было зарегистрировано более 13,9 тыс. инцидентов информационной безопасности — на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель за все время наблюдений.

Почти половина компьютерных инцидентов приходится на ботнеты, при этом их доля сокращается. Так, за последний год она уменьшилась с 49,5% до 45,3%, а в 2019 году составляла 82,7%. За январь–июнь было зарегистрировано 6,3 тыс. инцидентов, связанных с ботнетами — на 10% больше, чем годом ранее. До этого три года подряд их количество сокращалось.

Помимо ботнетов значительное количество инцидентов приходится на вредоносное ПО: за год количество таких случаев выросло в 3,1 раза и за январь–июнь 2021 года составило 3,9 тыс. Следом идет отсутствие доступа к интернет-ресурсу — 1,2 тыс. инцидентов (снижение на 23,7%).