В Узбекистане вновь резко выросла популярность VPN-приложений

В стране ограничили доступ к TikTok, Twitter, ВКонтакте и Skype.

В Узбекистане вновь выросла популярность мобильных VPN-приложений, которые используются для доступа к заблокированным сайтам. В магазине приложений App Store VPN-сервисы («VPN — Super Unlimited Proxy» и «VPN Proxy Master — Super VPN») заняли два первых места, Telegram опустился на третье. В Google Play VPN вошел в ТОП-3 скачиваемых приложений: «SuperNet VPN» — на втором месте, «Secure VPN» — на третьем, передает CentralAsia.

Интерес к VPN в Узбекистане вырос на фоне замедления работы TikTok, Twitter и «ВКонтакте», а также Skype. 2 июля «Узкомназорат» ограничил доступ к этим соцсетям из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами Узбекистана. До ограничения социальных сетей VPN-приложения не входили даже в ТОП-50.

Последний раз столь массовое скачивание VPN-приложений было в 2018 году, когда в стране блокировали Facebook и YouTube.