Чиновников осудили за хищение ноутбуков школьников в Северном Казахстане

Экономист и IT-специалист районного отдела образования похитили 177 ноутбуков, которые сбыли в ломбарды города Кокшетау и продали через сервис продажи б/у вещей.

В Северо-Казахстанской области осуждены два работника районного отдела образования, которые похитили и продали 177 ноутбуков, предназначенных для онлайн-обучения школьников из малообеспеченных семей. Антикоррупционной службой Акмолинской и Северо-Казахстанской областей по результатам совместных оперативно-розыскных мероприятий пресечены факты хищений компьютерной техники, предназначенных для дистанционного обучения школьников Айыртауского района Северо-Казахстанской области, передает Sputnik.

«Установлено, что в сентябре 2020 года для создания условий дистанционного обучения учащихся школ в период пандемии коронавирусной инфекции КГУ „Отдел образования Айыртауского района“ получило от управления образования Северо-Казахстанской области 746 ноутбуков Acer по цене 158 тысяч тенге за одну единицу. По ведомостям, в дальнейшем они были переданы директорам школ для раздачи учащимся, в первую очередь из малообеспеченных и неполных семей», — сообщили в Антикоре.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что работники отдела образования района — экономист и заведующий методическим кабинетом (IT-специалист) — похитили 177 ноутбуков, которые сбыли в ломбарды города Кокшетау и продали через сайт продажи бывших в употреблении вещей. Ущерб составил 27 миллионов 966 тысяч тенге. Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области в отношении чиновников было начато досудебное расследование по статье 189 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса РК (хищение, совершенное в особо крупном размере).

Приговором Айыртауского районного суда Северо-Казахстанской области чиновники осуждены к 7 и 7,5 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Между тем на западе Казахстана в малообеспеченных семьях родители сдавали в ломбарды ноутбуки, предназначенные для обучения их детей. По данному факту также возбуждены уголовные дела.