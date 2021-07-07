Назарбаев анонсировал открытие университета искусственного интеллекта

Он будет располагаться в Алматы.

Нурсултан Назарбаев сообщил об открытии нового университета в Алматы. Ожидается, что он будет аналогичен Назарбаев Университету, передает Nur.kz.

«Сейчас на первое место выходит понятие искусственного интеллекта. Поэтому я занимаюсь вопросом открытия нового университета в Алматы. Он будет такого же уровня, что и Назарбаев Университет, мы над этим работаем», — сообщил Елбасы.

Первый Президент добавил, что молодежи нужно стремиться к получению высшего образования, но на первом месте должно быть не это. Главным для молодых людей должно быть стремление стать востребованным профессионалом в выбранной сфере.