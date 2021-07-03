В Казахстане открыли Аффилированный центр четвертой промышленной революции

Он поможет создать благоприятную среду для внедрения передовых технологий.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Международным финансовым центром «Астана» и Всемирным экономическим форумом запустило Аффилированный центр четвертой промышленной революции в Казахстане. Официальная церемония открытия состоялась в рамках ежегодной конференции Astana Finance Days. В церемонии открытия приняли участие Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Сэр Сума Чакрабарти, советник Президента Республики Казахстан, Кайрат Келимбетов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, управляющий МФЦА, Берге Бренде, президент Всемирного экономического форума, Джереми Юргенс и Эфе Эрдем, руководители Аффилированного центра, а также Еркен Шназбаев, корпоративный IT-директор ТОО «Евразийская группа».

Четвертая промышленная революция привела к технологическим прорывам в широком спектре областей, включая искусственный интеллект, робототехнику, трехмерную печать, нанотехнологии, биотехнологии и многое другое. Аффилированный центр объединяет правительства, бизнес-организации, динамичные стартапы, гражданское общество, научные круги и международные организации для разработки, реализации и совершенствования гибких и ориентированных на человека пилотных проектов в целях повышения выгод и снижения рисков, связанных с передовой наукой и технологиями.

Правительство Казахстана и МФЦА стремятся создать благоприятную среду для внедрения передовых технологий, которая даст новый импульс инновационному развитию Казахстана. Этому свидетельствует инициатива по созданию Аффилированного центра четвертой промышленной революции в Казахстане.

«Есть три важные составляющие, на которые государство должно обратить внимание, в том числе — перенять опыт ведущих зарубежных стран и применить его на практике. В первую очередь, необходимо развернуть соответствующую инфраструктуру связи. Для Интернета вещей, внедрения роботизации и искусственного интеллекта на производстве нужен качественный интернет, возможно, даже 5G. Важно использовать международный опыт в этом направлении. Во-вторых, одна из наших задач — заручиться поддержкой международного сообщества, использовать международный опыт в сфере подготовки и переподготовки отечественных профессионалов. Наши специалисты должны быть готовы к переходу на „Индустрию 4.0“ и усовершенствовать навыки и компетенции. В-третьих, важна мотивация и стимулирование со стороны государства: будь то налоговые послабления или со-инвестирование. То есть, нужно предложить благоприятные условия для предприятий», — заявил Багдат Мусин.

Аффилированный центр четвертой промышленной позволит совершенствовать механизмы, политики, процедуры и принципы регулирования инноваций в целях снижения законодательных барьеров и создания реальных предпосылок для внедрения новых технологий и выстроить выгодное сотрудничество в технологических сферах с мировыми лидерами отрасли в сфере искусственного интеллекта, Интернета вещей, робототехники, блокчейна и других актуальных направлений.

«Аффилированный центр объединит государственные структуры, бизнес и индустриальных партнеров Центральной Азии для развития регуляторных нормативов и реализации инновационных проектов. Благодаря международному сотрудничеству казахстанское бизнес-сообщество, а также участники МФЦА смогут установить деловые партнерские отношения с участниками Всемирного экономического форума и стать частью глобальной сети ВЭФ», — отметил Кайрат Келимбетов.